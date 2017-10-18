Житомирские перевозчики решили снизить проезд в маршрутках

Местные перевозчики понизили цену с пяти гривен до четырех. Как сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, решение об уменьшении стоимости проезда в маршрутках до четырех гривен принял исполком городского совета.

Оно вступит в силу уже с сегодняшнего дня. Городские власти также отметили, что изменится и система бесплатных перевозок льготных категорий пассажиров.

Если раньше все категории льготников возили в маршрутках вообще бесплатно, то с сегодняшнего дня проезд бесплатным будет только в период с десяти утра и до четырех часов дня.

Вместе с тем без временным проезд останется дл участников АТО и членов семей погибших участников АТО, инвалидов I и II группы, детей-сирот, детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих, ликвидаторов ЧАЭС I категории, участников боевых действий и инвалидов войны, а также детей-инвалидов, которым установлена ​​инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, детей из многодетных семей

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тариф на проезд в житомирских маршрутках подняли в мае до пяти гривен, тогда как раньге проезд стоил три гривны.