09:55 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Житомирские перевозчики решили снизить проезд в маршрутках

Со среды, 18 октября, проезд в житомирских маршрутках подешевел.

Житомирские перевозчики решили снизить проезд в маршрутках

Местные перевозчики понизили цену с пяти гривен до четырех. Как сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, решение об уменьшении стоимости проезда в маршрутках до четырех гривен принял исполком городского совета.

Оно вступит в силу уже с сегодняшнего дня. Городские власти также отметили, что изменится и система бесплатных перевозок льготных категорий пассажиров.

Если раньше все категории льготников возили в маршрутках вообще бесплатно, то с сегодняшнего дня проезд бесплатным будет только в период с десяти утра и до четырех часов дня.

Вместе с тем без временным проезд останется дл участников АТО и членов семей погибших участников АТО, инвалидов I и II группы, детей-сирот, детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих, ликвидаторов ЧАЭС I категории, участников боевых действий и инвалидов войны, а также детей-инвалидов, которым установлена ​​инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, детей из многодетных семей

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тариф на проезд в житомирских маршрутках подняли в мае до пяти гривен, тогда как раньге проезд стоил три гривны.


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