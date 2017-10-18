В Украине уровень безработицы составил 1,2% - Госстат

Это – примерно на 8,9 тысяч человек меньше – в сравнении с августом 2017 г. Такие данные содержатся в сообщении Госслужбы статистики страны. Согласно данным - в относительных показателях в Украине уровень безработицы в сентябре составил 1,2 процента.

Количество вакансий в том же сентябре составлял 73,4 тысячи. При этом с начала 2017 г. конкурс на каждое рабочее место сократился примерно в два раза. Если еще в январе 2017 г. на каждую вакансию было девять претендентов, то уже в сентябре было только четверо.

Как сообщал УРА-Информ, ЕП утвердил выделение на борьбу с безработицей 500 млн евро.