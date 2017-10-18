03:00 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине уровень безработицы составил 1,2% - Госстат

Число зарегистрированных безработных в нашей стране в сентябре было 303 тысячи человек.

В Украине уровень безработицы составил 1,2% - Госстат

Это – примерно на 8,9 тысяч человек меньше – в сравнении с августом 2017 г. Такие данные содержатся в сообщении Госслужбы статистики страны. Согласно данным - в относительных показателях в Украине уровень безработицы в сентябре составил 1,2 процента.

Количество вакансий в том же сентябре составлял 73,4 тысячи. При этом с начала 2017 г. конкурс на каждое рабочее место сократился примерно в два раза. Если еще в январе 2017 г. на каждую вакансию было девять претендентов, то уже в сентябре было только четверо.

Как сообщал УРА-Информ, ЕП утвердил выделение на борьбу с безработицей 500 млн евро.


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