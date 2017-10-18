12:42 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине растет количество онлайн-предприятий

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано более двух тыс предприятий в онлайн режиме. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на очередных правительственных сборах.

В Украине растет количество онлайн-предприятий

По словам премьера, на текущий момент для регистрации предприятий существует шесть специальных услуг, однако в правительстве готовят увеличение электронных услуг в нашей стране.

Гройсман подчеркнул, что Государственная фискальная служба также планирует облегчить предоставления услуг налогоплательщикам для создания онлайн-платформы оплаты податей.

Украинская экономика продолжает расти, мы прогнозируем ее рост в 2018 году на три процента, при этом в МВФ дают более оптимистичные прогнозы роста - на четыре процента, - отметил глава правительства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ЕБРР предоставил Украине кредит на 500 млн гривен для украинских предприятий.


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