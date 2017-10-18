В Украине на 6% выросли цены на колбасу

Это - на шесть процентов больше, чем было еще в августе 2017 г. - без учета данных по временно оккупированным территориям Крыма и части зоны АТО. Такие данные распространил недавно Госстат.

Согласно этим данным – если еще в августе нынешнего года цена на полукопченые колбасы составляла 79,26 тысячи гривен за тонну, то в августе стоимость возросла - до 83,99 тысячи гривен за тонну. Также согласно данным Госстата – в сентябре выросла средняя цена и на вареные колбасы, а также на сардельки – до 61,8 тысячи гривен за тонну.

Как сообщал УРА-Информ, Украина не намерена ограничивать объемы экспорта мяса.