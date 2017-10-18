В ближайшее время обновленный план выполнения Ассоциации с ЕЕ будет утвержден, - Гройсман

Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами по проведению межправительственных комиссий, различных мероприятий по нашей европейской интеграции. Об этом в среду, 18 октября, во время заседание правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, Соглашения об ассоциации с ЕС будет более динамичный и более сфокусировано на конкретных задачах, которые нам нужно решить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман считает, что его команде удалось ликвидировать коррупционные схемы в уплате налога на добавленную стоимость. Правительству в будущим предстоит сделать еще очень много всего. В частности, это касается работы украинской таможни, - заверил глава правительства.