Украинской армии предоставлено 900 единиц вооружения

Такие данные в рамках заседания Кабмина передал украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – в нынешнем году армией была получена 871 единица образцов вооружения и техники.

Были получены в том числе и новые комплексы, а также боеприпасы – подчеркнул Гройсман. Согласно его словам – также в 2017 г. был повышен уровень материального обеспечения силовиков. К примеру - распределено 678 квартир, а также жилье предоставлено 299 участникам АТО.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре в Украине прошли командно-штабные учения – сообщали в Генштабе ВСУ.