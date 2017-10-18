13:39 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинской армии предоставлено 900 единиц вооружения

Украинские силовики с начала 2017 г. получили 871 единицу вооружения, а также военной техники. 

Украинской армии предоставлено 900 единиц вооружения

Такие данные в рамках заседания Кабмина передал украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – в нынешнем году армией была получена 871 единица образцов вооружения и техники.

Были получены в том числе и новые комплексы, а также боеприпасы – подчеркнул Гройсман. Согласно его словам – также в 2017 г. был повышен уровень материального обеспечения силовиков. К примеру - распределено 678 квартир, а также жилье предоставлено 299 участникам АТО.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре в Украине прошли командно-штабные учения – сообщали в Генштабе ВСУ.


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