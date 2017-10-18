Реформы в Украине и бюджет 2018 оценит МВФ

Как известно, на днях министр финансов Александр Данилюк с рабочем визитом посетил Вашингтон, где имел встречу со специальным советником президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсейгером. В частности, стороны двух государств обсудили прогресс экономических реформ в Украине, выполнение программы МВФ и успешный выход Украины на международные рынки капитала.

При этом иностранные министры такие как, Дэвид Малпасс и Стивен Мнучин заявили, что осуществление реформ невозможно без усиления институциональной способности ведомств. Поэтому, минфин США готов предоставлять Украине помощь в этом направлении.

"Говорили о проекте по комплексной реформе ГФС, целью которого является коренное изменение работы и философии фискальной службы", - добавили в ведомстве.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в МВФ подчеркнули, что в течение последних лет соблюдение Украиной бюджетной дисциплины являлось отличным.