Реестр кредитных посредников банков начнет работать уже в ноябре

Об этом передает пресс-служба НБУ.

Согласно информации службы, реестр будет наполняться в зависимости от объемов информации, которую будут отправлять банки. Ответственность за достоверность информации о кредитных посредниках будут нести сами банки, которые обязаны будут проверить информацию своих клиентов.

Ранее НБУ ввело систему электронной верификации клиентов-физических лиц, которое было начато в связи с требованием законодательства по вопросам финансового аудита.

Напомним, что НБУ до сих пор не имеет своего официального руководителя, а должностью временно исполняющего обязанности на данный момент занимает Алаксандр Салогуб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в НБУ сообщили о хакерских атаках на банки и их ведомство.