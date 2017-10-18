18:23 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Реестр кредитных посредников банков начнет работать уже в ноябре

Национальный банк Украины на официальном сайте ввел систему Реестра кредитных посредников банков.

Реестр кредитных посредников банков начнет работать уже в ноябре

Об этом передает пресс-служба НБУ.

Согласно информации службы, реестр будет наполняться в зависимости от объемов информации, которую будут отправлять банки. Ответственность за достоверность информации о кредитных посредниках будут нести сами банки, которые обязаны будут проверить информацию своих клиентов.

Ранее НБУ ввело систему электронной верификации клиентов-физических лиц, которое было начато в связи с требованием законодательства по вопросам финансового аудита.

Напомним, что НБУ до сих пор не имеет своего официального руководителя, а должностью временно исполняющего обязанности на данный момент занимает Алаксандр Салогуб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  НБУ сообщили о хакерских атаках на банки и их ведомство.


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