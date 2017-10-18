Наличный доллар в среду потерял шесть копеек

Наличный евро понизился на 17 копеек. Таким образом сегодня, доллар продается по 26,79 гривен, а евро можно купить по 31,65 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,70, продажи 26,66 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4660, продажи - 26,7871 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40-31,50, продажи - 31,40-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9933, продажи - 31,6513 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,600-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,119, продажи - 4,685 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 17 октября 2017 года, наличный доллар потерял три копейки. Наличный евро также понизился на три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,85 гривен, а евро можно было купить по 31,85 гривен.