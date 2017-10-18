14:58 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил меры по стабилизации работы энергогенерирующих компаний ТЭС

Украинское правительство сегодня, 18 октября 2017 года, утвердило меры по стабилизации работы энергогенерирующих компаний тепловых электростанций. 

Кабмин утвердил меры по стабилизации работы энергогенерирующих компаний ТЭС

Такое распоряжение Кабмина "О мерах по стабилизации работы энергогенерирующих компаний тепловых электростанций" было принято на заседании правительства.

При этом соответствующий документ представил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Согласно его словам, данное распоряжение было принято с необходимостью доработки в трехдневный срок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашение о стратегическом сотрудничестве на 2018-2022 год. Первое - экономический рост и занятость, второе - социальная защита и инклюзивное образование, третье - демократизации управленческих институтов и верховенство права, четвертое - защита и безопасность украинских граждан.


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