Гройсман анонсировал рост украинской экономики на 3%

В ходе заседания Кабмина такое заявление сделал премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – правительство в состоянии обеспечить рост экономики Украины больше чем на 3%, которые планируются на 2018 г.

Гройсман подчеркнул также, что запланированные в 2018 г. 3% роста экономики значат, что должно быть произведено товаров и услуг на 400 млрд грн. больше, чем было в 2017 г. Это – десятки тысяч рабочих мест – около 170-180 миллиардов гривен средств, которые направят в Фонд оплаты труда.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также сообщил про уничтожение коррупции в уплате НДС.