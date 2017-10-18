12:37 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал рост украинской экономики на 3%

Правительство Украины может обеспечить в 2018 г. рост экономики даже больше чем на 3%. 

Гройсман анонсировал рост украинской экономики на 3%

В ходе заседания Кабмина такое заявление сделал премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – правительство в состоянии обеспечить рост экономики Украины больше чем на 3%, которые планируются на 2018 г.

Гройсман подчеркнул также, что запланированные в 2018 г. 3% роста экономики значат, что должно быть произведено товаров и услуг на 400 млрд грн. больше, чем было в 2017 г. Это – десятки тысяч рабочих мест – около 170-180 миллиардов гривен средств, которые направят в Фонд оплаты труда.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также сообщил про уничтожение коррупции в уплате НДС.


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