11:58 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина заявил об уничтожении коррупции в уплате НДС

Украинский премьер Владимир Гройсман считает, что его команде удалось ликвидировать коррупционные схемы в уплате налога на добавленную стоимость. Такое заявление он сообщил в ходе заседания правительства.

Глава Кабмина заявил об уничтожении коррупции в уплате НДС

Согласно словам премьер-министра, его правительству в будущим предстоит сдедаль еще очень много всего. В частности, это касается работы украинской таможни. 

"Коррупция в НДС уничтожена, и уничтожена она нашим правительством", - отметил Гройсман.  

Также глава Кабмина подчеркнул, что на сегодняшний день украинское правительство на 34% мы увеличило поступления от таможни в государственный бюджет. Помимо этого, нам все равно еще предстоит сделать многое в технической части на таможенных пропусках, подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство внутренних дел Украины создаст дополнительные ячейки при отделениях органов внутренних дел по противодействию коррупции. Председатель Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко считает, что именно борьба с коррупционерами, аферистами, мошенниками и взяточниками и является осноным приоритетом органов внутренних дел.


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