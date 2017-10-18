Глава Кабмина заявил об уничтожении коррупции в уплате НДС

Согласно словам премьер-министра, его правительству в будущим предстоит сдедаль еще очень много всего. В частности, это касается работы украинской таможни.

"Коррупция в НДС уничтожена, и уничтожена она нашим правительством", - отметил Гройсман.

Также глава Кабмина подчеркнул, что на сегодняшний день украинское правительство на 34% мы увеличило поступления от таможни в государственный бюджет. Помимо этого, нам все равно еще предстоит сделать многое в технической части на таможенных пропусках, подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство внутренних дел Украины создаст дополнительные ячейки при отделениях органов внутренних дел по противодействию коррупции. Председатель Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко считает, что именно борьба с коррупционерами, аферистами, мошенниками и взяточниками и является осноным приоритетом органов внутренних дел.