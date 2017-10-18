12:23 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт аграрной продукции в Украине вырос на четверть

премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о росте экспорта продукции украинской аграрной промышленности на 25 процентов. 

Экспорт аграрной продукции в Украине вырос на четверть

Об этом он сообшил на очередном заседании правительства.

По словам премьера, украинский сельскохозяйственный сектор растет настолько динамично, что необходимо увеличивать переработку, дабы создавать новые рабочие места. Отрасль сможет эффективно функционировать только в случае, если аграрные предприятия будут создавать стратегическое планирование развития хозяйства.

Гройсман настаивает на поддержке украинского фермерства, утверждении и разработке новой концепции финансовой помощи фермерам, которые вносят более 30 процентов от общей суммы доходов сельского хозяйства.

Согласно оценкам Министерства аграрной политики Украины, государство увеличило экспорт зерновых почти до 44 млн тонн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинское государство начиная с 2017 года вывезло на внешние рынки более 10 тонн зерновых продуктов.


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