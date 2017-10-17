В октябре НБУ ожидает замедление инфляции

Регулятор напоминает, что в прошлом году причиной для существенного скачка инфляции было повышение тарифов на коммунальные услуги, чего не предполагается сейчас. Об этом во вторник, 17 октября, в интервью "Укринформ" сообщил исполнительный обязанности главы НБУ Яков Смолий.

Вместе с тем, по его словам, риски значительного отклонения уровня инфляции от целевого значения все же остаются. Он также пояснил, что подорожание овощей и фруктов, а также низкая урожайность этого года, сделали свое дело и к концу года инфляция может вообще выйти за рамки целевого диапазона.

Вместе с тем, по мнению Смолия, такой прогноз регулятора связан еще и с тем, что Украина существенно увеличила экспорт, в то время как производство увеличивалось не равноценно. Особенно, по словам Смолия, и это отразилось на молочно-мясной группе товаров.

При этом замглавы Нацбанка выразил уверенность, что уже в первом полугодии 2018 года инфляция вернется к центральному значению целевого коридора, а в дальнейшем, 2019 году, инфляция не превысит целей, которые Нацбанк определял в краткосрочной и среднесрочной перспективе, - заверил Смолий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк пообещал обнародовать новый прогноз инфляции в конце октября.