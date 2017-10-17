В Кабмине заверили, что минимальная пенсия чернобыльцам выросла на 11%

С октября минимальная пенсия ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС выросла на 11%. Об этом во вторник, 17 октября, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Как сказано в сообщении, опубликованном на официальной страничке правительства в Facebook, с октября вырос показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, выросли и другие социальные выплаты, которые рассчитываются с использованием этого показателя.

В частности, минимальный размер выплат чернобыльцам I группы увеличился до 4138 гривен, II группы - 3702 гривен, III группы - 3267.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман не видит причин для роста цен из-за увеличения пенсий. Он также отметил, что рост цен сегодня вызван неурожаем некоторых сегментов продовольствия и снижение поголовья свиней из-за болезней.