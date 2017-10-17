10:23 17.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский рынок сжиженного газа продолжает расти

Потребление сжиженного газа в Украине выросло на 17 процентов. Об этом передает Всемирная ассоциация LPG.

Украинский рынок сжиженного газа продолжает расти

Согласно информации доклада ассоциации, потребление ресурса выросло до одного с половиной млн тонн в 2016 году, что на 210 тыс больше, нежели это было в 2015 году. Начиная с 2006 года рынок газа увеличился почти на треть.

В Украине на сегодняшний день насчитывается более двух млн автомобилей, которые используют моторное топливо, однако средняя стоимость автогаз в рознице выросла в Украине более чем на четверть.

В то же время, в Институте потребительских экспертиз не рекомендуют водителям покупать газ в, так называемых "бочках", которые кустарным способом разбросаны по всей стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в правительстве Украины заявили, что категорично не поддерживают повышение цен на газ для населения.


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