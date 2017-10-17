15:44 17.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские города не готовы к сортировке мусора, - Семерак

В каждом городе Украины сейчас отсутствуют условия для введения сортировки твердых отходов быта. 

Украинские города не готовы к сортировке мусора, - Семерак

Такое заявление недавно сделал украинский министр экологии О. Семерак. Про это 17-го октября сообщила пресс-служба его ведомства. Согласно словам министра, в нашей стране на данный момент нет элементарных вещей для сортировки твердых отходов быта. И такая ситуация – хотя бы по той причине, что отсутствуют контейнеры для подобного рода сортировки. К примеру, только в г. Одесса таких контейнеров требуется около 50-ти тысяч. При этом новая схема обращения с отходами быта предполагает рост сборов за утилизацию любого мусора.

Как сообщал УРА-Информ, Львов был очищен от мусора в середине июля 2017 г.


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