Украинские города не готовы к сортировке мусора, - Семерак

Такое заявление недавно сделал украинский министр экологии О. Семерак. Про это 17-го октября сообщила пресс-служба его ведомства. Согласно словам министра, в нашей стране на данный момент нет элементарных вещей для сортировки твердых отходов быта. И такая ситуация – хотя бы по той причине, что отсутствуют контейнеры для подобного рода сортировки. К примеру, только в г. Одесса таких контейнеров требуется около 50-ти тысяч. При этом новая схема обращения с отходами быта предполагает рост сборов за утилизацию любого мусора.

Как сообщал УРА-Информ, Львов был очищен от мусора в середине июля 2017 г.