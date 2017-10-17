09:58 17.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent опустилась ниже отметки в 58 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 17 октября 2017 года, торгуются выше отметки в 57,83 доллара за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже отметки в 58 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 5:39 по киевскому времени цена барреля нефти Brent составляла 57,83 доллара. В свою очередь это на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,79 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость фьючерсов на нефть перешли к росту на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от продления сертификации ядерного соглашения с Ираном. 


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