Цена нефти Brent опустилась ниже отметки в 58 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 5:39 по киевскому времени цена барреля нефти Brent составляла 57,83 доллара. В свою очередь это на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,79 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость фьючерсов на нефть перешли к росту на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от продления сертификации ядерного соглашения с Ираном.