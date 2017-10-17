Резервы НБУ выросли до 19 миллиардов долларов, - Порошенко

Рост экономики зафиксирован на уровне 2,3%, промышленный рост в январе-августе составил 25,4%, а рост капитальных инвестиций в январе-июне составил 22,5%. Об этом во вторник, 17 октября, во время украинско-мальтийского бизнес-форума заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, в первые месяцы его президентства международные резервы составляли чуть меньше пяти миллиардов, а сегодня это уже более 19 миллиардов.

При этом, глава государства отметил, что возмещение НДС выросло на 16%, процедура возмещения НДС стала на 54% быстрее, правительственный долг по возмещению НДС снизился в восемь раз в сторону нуля.

Когда меня избрали президентом дефицит государственного монополиста в энергетике составлял примерно 10% ВВП. Страна было почти банкротом, но мы провели непопулярные реформы в секторе энергоэффективности и имеем нулевой дефицит, - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным НБУ Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября выросли на 602 миллионов долларов или 3,3%.