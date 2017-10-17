11:23 17.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ вновь понизило цену украинского золота

Национальный банк Украины уменьшил курс золота до 343 тыс гривен за 10 тройских унций.

НБУ вновь понизило цену украинского золота

Об этом передает официальный сайт финансового ведомства.

Вместе с курсом золота подешевело и серебро: золото - 343374,64 гривен за 10 тройских унций (-279,05 гривен ); серебро - 4564,53 гривен за 10 тройских унций (-15,30 гривен).

В то же время, в цене поднялись другие благородные металлы: платина - 248395,29 грвиен за 10 тройских унций (+959,31 гривен); палладий - 260337,37 гривен за 10 тройских унций (+8639,84 гривен).

Перемены закупочных цен колеблются ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. На НБУ возложена обязанность проводить накопление и хранение золотовалютных резервов, а также регулировать цены на внутреннем рынке, путем покупки металлов в виде лома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлую пятницу НБУ ослабило курс гривны. 


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