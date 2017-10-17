НБУ вновь понизило цену украинского золота

Об этом передает официальный сайт финансового ведомства.

Вместе с курсом золота подешевело и серебро: золото - 343374,64 гривен за 10 тройских унций (-279,05 гривен ); серебро - 4564,53 гривен за 10 тройских унций (-15,30 гривен).

В то же время, в цене поднялись другие благородные металлы: платина - 248395,29 грвиен за 10 тройских унций (+959,31 гривен); палладий - 260337,37 гривен за 10 тройских унций (+8639,84 гривен).

Перемены закупочных цен колеблются ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. На НБУ возложена обязанность проводить накопление и хранение золотовалютных резервов, а также регулировать цены на внутреннем рынке, путем покупки металлов в виде лома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлую пятницу НБУ ослабило курс гривны.