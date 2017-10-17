Наличный доллар во вторник упал до 26,85 гривен

Наличный евро также понизился на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,85 гривен, а евро можно купить по 31,85 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,70, продажи 26,75 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5266, продажи - 26,8477 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,53, продажи - 31,50-32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1448, продажи - 31,8232 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,570-4,900 гривен за 10 рублей.

Средний курс покупки рубля составляет 4,135, продажи - 4,694 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 13 октября 2017 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро понизился на копейку. Таким образом, доллар продавался по 26,88 гривен, а евро можно было купить по 31,88 гривен.