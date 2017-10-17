11:59 17.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник упал до 26,85 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 17 октября 2017 года, наличный доллар потерял три копейки.

Наличный доллар во вторник упал до 26,85 гривен

Наличный евро также понизился на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,85 гривен, а евро можно купить по 31,85 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,70, продажи 26,75 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5266, продажи - 26,8477 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,53, продажи - 31,50-32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1448, продажи - 31,8232 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,570-4,900 гривен за 10 рублей.

Средний курс покупки рубля составляет 4,135, продажи - 4,694 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 13 октября 2017 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро понизился на копейку. Таким образом, доллар продавался по 26,88 гривен, а евро можно было купить по 31,88 гривен.


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