Макроэкономическая политика Украины улучшилась – МВФ

Макроэкономическая политика нашей страны существенно улучшилась. Такое заявление сделал первый замуправляющего главы МВФ - Дэвид Липтон – в рамках интервью для СМИ. Он отметил, что за последние пару лет соблюдение Украиной бюджетной дисциплины являлось неплохим.

Более того – также была улучшена макроэкономическая политика, что дало шанс улучшить ситуацию с экономикой страны – подчеркнул Липтон.

Как сообщал УРА-Информ, росту экономики Украины мешает невысокая производительность труда. Такое заявление ранее сделал Александр Данилюк – украинский министр финансов.