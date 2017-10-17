13:50 17.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Макроэкономическая политика Украины улучшилась – МВФ

В МВФ подчеркнули, что в течение последних лет соблюдение Украиной бюджетной дисциплины являлось отличным.

Макроэкономическая политика Украины улучшилась – МВФ

Макроэкономическая политика нашей страны существенно улучшилась. Такое заявление сделал первый замуправляющего главы МВФ - Дэвид Липтон – в рамках интервью для СМИ. Он отметил, что за последние пару лет соблюдение Украиной бюджетной дисциплины являлось неплохим.

Более того – также была улучшена макроэкономическая политика, что дало шанс улучшить ситуацию с экономикой страны – подчеркнул Липтон.

Как сообщал УРА-Информ, росту экономики Украины мешает невысокая производительность труда. Такое заявление ранее сделал Александр Данилюк – украинский министр финансов.


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