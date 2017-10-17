Крым можно вернуть только уничтожив Россию в существующем режиме, - Тука

Другого пути возвращения контроля на Донбасс нет. Принимать любые законы по этому поводу просто политиканство.

Такое мнение во вторник, 17 октября, в интервью журналистам высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Вместе с тем замминистра уверен, что ни одним документом, законом, подзаконным актом, вернут ни Донбасс, ни Крым нельзя.

Только пошаговая компиляция действий благодаря документам, повышению боеспособности войска, повышению экономической и финансовой состоятельности Украины, усилению уровня общин позволит вернуть Украину оккупированные территории могут быть действенными, - заявил Тука.

Напомним, 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Накануне в Крыму состоялся "референдум" о статусе Крыма, после чего в Верховной Раде АРК приняли постановление "О независимости Крыма".

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге заявил, что Россия не соблюдала и не намерена соблюдать Минские договоренности. Об этом он заявил в ходе визита в Страсбург. Москва демонстративно продолжает игнорировать не только Минские, но и любые другие международные договоренности. Российские кадровые войска продолжают находиться на территории востока Украины и Крыма, - пояснил президент.