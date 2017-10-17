Компания Mercedes отзывает более миллиона автомобилей по всему миру

Такое решение связано с проблемами подушки безопасности. Как сообщает Reuters, компания намерена отозвать 495 тысяч автомобилей в Соединенных Штатах аиерики, 400 тысяч – в Великобритании, 76 тысяч – в Канаде и еще несколько тысяч в Германии.

Причиной отзыва в компании назвали неполадку, из-за которой подушки безопасности могут раскрываться в машинах по ошибке. По состоянию на сегодняшний день из-за этого дефекта уже несколько водителей получили незначительные ссадины и ушибы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за последние шесть месяцев текущего года в Федеративной республике Германия отозваны около 1,4 миллионов автомобилей. Такие меры были предприняты из соображений безопасности. Как сообщает DW, ссылаясь на информацию местных властей, машины отзываются на доработку, а причиной этому стали конструкторские или технические недостатки, что угрожает безопасности.