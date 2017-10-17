Импорт товаров в Украину превысил экспорт на три млрд долларов

Согласно данным, в течение этого периода отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 1,83 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом, когда отрицательное сальдо составило 1,4 млрд долларов.

В Госстате отмечают, что экспорт товаров в январе-августе 2017 года составил 27,5 млрд долларов, при этом он увеличился на 21,1%, или на 4,79 млрд долларов.

В то же время, импорт товаров в январе-августе 2017 года составил 30,79 млрд долларов, увеличившись на 27,4%, или на 6,6 млрд долларов.

Напомним, экспорт украинских товаров в ЕС в первом полугодии 2017 года вырос на 26,1%, составив $8,2 млрд.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина в период с января по сентябрь 2017 г. увеличила импорт природного газа. Так, страна наращивает объемы импорта газа с европейского рынка – уже импортировано 10,7 миллиарда кубометров газа - что на 4,4 миллиарда кубометров (69,84 процента) больше, чем было импортировано за аналогичный период 2016 г.