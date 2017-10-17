ГПУ выявила на фондовом рынке "мусорные" ценные бумаги на 25 миллиардов

Генеральная прокуратура в ходе расследования фактов манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами выявила "мусорные" бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн.

"Ежемесячно указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуются «мусорные» ценные бумаги на общую сумму более одного млрд грн", - говорится в сообщении.

Было установлено, что должностные лица ряда предприятий организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого они используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами. Которые поступили за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики и не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и перевода их в наличность.

По данным ГПУ, полученные ценные бумаги, стоимость которых искусственно завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.

Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он должен явится в прокуратуру 17 октября у 11 часам утра.