Нефть Brent превысила 57 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейьтнга Bloomberg. Таким образом, по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 57,81 доллара за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть перешли к росту на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от продления сертификации ядерного соглашения с Ираном. В частности, это объясняется, что в отношении Ирана могут ввести санкции, которые ранее до ядерной сделки привели к тому, что на мировые рынки не поступало до 1 млн баррелей нефти в день.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Так, оптимистичный прогноз организации и на 2018 год, так как процент добычи "черного золота" увеличиться еще на полтора процента по отношению в 2017 году - 98 млн баррелей в сутки.