Экономическому росту Украины мешает низкая производительность труда, - Данилюк

Это главные препятствия росту экономического развития в нашей стране, - заверил министр финансов Украины Александр Данилюк. Как пояснил министр в понедельник, 16 октября, по итогам переговоров с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка, низкая производительность труда - это одна из наиболее глубинных и серьезных проблем.

Она мешает развитию экономики во многих странах и в Украине это - одна из наибольших проблем. Глава финансового ведомства также уверен, что без этого Украины может только мечтать о росте экономики.

Вместе с тем Данилюк обратил внимание на низкое качество образования в Украине, заявив, что ключевой вопрос на встречах - это низкое качество образования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк рассказал о переговорах с МВФ по цене на газ для населения. По его словам, стороны до сих пор пытаются определиться с оптимальной формулой расчета цены на газ.