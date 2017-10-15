Семерак выступает за повышение экологического налога

Украинский министр экологии Украины О. Семерак выступил за повышение ставок эконалога. Министр сообщил про это в рамках одного из интервью. По его словам – в нашей стране налог на выбросы углекислого газа - 37 копеек за тонну.

При этом в Польше либо же Мексике – примерно один евро, в Британии этот налог - 22 евро, Норвегии - около 47 евро, а также в Швеции - 118 евро за тонну. Когда Семерак говорил об этом - восстали и металлурги, а также "независимые" депутаты. По их словам - если ставка станет на уровне Польши, цена за каждую тонну металла вырастет на пять долларов. Однако если они торгуют металлом по мировым ценам, налог же станут платить в размере 37 копеек. То это абсурд – добавил министр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее О. Семерак сообщал, что в Украине экологические проблемы взяли всех "за горло".