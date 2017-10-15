Польша отказалась от кредита МВФ в 9,2 миллиарда долларов

Так, Польша отказывается от получения кредита МВФ. Такие данные недавно распространил польский министр финансов М. Моравецкий. Информация была размещена польским Минфином в Twitter.

Так, Польша уже отказалась от кредитной линии в объеме 9,2 миллиарда долларов США. Экономика страны пребывает сейчас в отличном состоянии, и Польша может позволить себе не брать этот кредит – отметил М.Моравецкий. Согласно же данным Reuters, в январе-августе 2017 г. профицит госбюджета страны достиг 4,9 миллиарда злотых. Также выросли поступления от НДС.

Как сообщал УРА-Информ, В.Гройсман уверен, что Украина вскоре получит от МВФ очередной транш.