Польша отказалась от кредита МВФ в 9,2 миллиарда долларов

Польша приняла решение отказаться от 9,2 миллиарда долларов кредита МВФ.
Так, Польша отказывается от получения кредита МВФ. Такие данные недавно распространил польский министр финансов М. Моравецкий. Информация была размещена польским Минфином в Twitter.
Так, Польша уже отказалась от кредитной линии в объеме 9,2 миллиарда долларов США. Экономика страны пребывает сейчас в отличном состоянии, и Польша может позволить себе не брать этот кредит – отметил М.Моравецкий. Согласно же данным Reuters, в январе-августе 2017 г. профицит госбюджета страны достиг 4,9 миллиарда злотых. Также выросли поступления от НДС.
Как сообщал УРА-Информ, В.Гройсман уверен, что Украина вскоре получит от МВФ очередной транш.