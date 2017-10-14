За три года финансирование здравоохранения увеличат на 25 млрд гривен, - Супрун

По словам министра, следующие три года будет повышаться финансирование реформы. К 2020 году сумма должна быть 85 млрд.

В законопроекте о медицинской реформе также заложено, что пять процентов ВВП до 2020 года должно быть передано на медицинскую систему.

Напомним, спикер украинского парламента Андрей Парубий прогнозирует, что при рассмотрении Верховной Радой медицинской реформы "будет очень горячо".

Как заявлял Парубий, есть три фракции, которые поддерживают реформу, - "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомич". Математически голосов должно хватить. Но у ряда мажоритарщиков в этих фракциях есть серьезные замечания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.