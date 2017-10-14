08:30 14.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина экспортировала 12 миллионов тонн зерна

В том числе экспортировано около семи миллионов тонн пшеницы.

Украина экспортировала 12 миллионов тонн зерна

Таким образом - с начала 2017-2018 маркетингового года наша страна отправила на экспорт около 12 миллионов тонн зерновых. Об этом данные распространила пресс-служба Госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов.

С начала маркетингового года страна уже успела экспортировать примерно 12 миллионов тонн зерна, в т.ч. примерно семи миллионов тонн пшеницы (продовольственной 3,9 миллионов тонн и фуражной также 3,1 миллионов тонн), ячмень экспортирован – примерно 3,3 миллионов тонн, кукуруза - 1,25 миллиона тонн.

Как сообщал УРА-Информ, украинским аграриям удалось собрать уже 45 миллионов тонн зерна.


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