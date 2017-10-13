10:59 13.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Всемирный банк ожидает от Украины земельной реформы, - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк в Вашингтоне в четверг, 12 октября, провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Сирил Мюллер.

Всемирный банк ожидает от Украины земельной реформы, - Данилюк

Во время встречи представитель ВБ подчеркнул необходимость внедрения земельной реформы в Украине для дальнейшего экономического развития. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, собеседники также обсудили ход реформ и сотрудничество Украины со Всемирным банком.

При этом глава украинского финансового ведомства выразил уверенность, что Всемирный банк и в дальнейшем останется надежным партнером Украины на пути к устойчивому развитию. Данилюк также подчеркнул важность участия Всемирного банка в процессе реформ, направленных на модернизацию и структурную перестройку украинской экономики.

Со своей стороны Мюллер подчеркнул важность начатых Украины реформ и необходимость внедрения земельной реформы для дальнейшего экономического развития.

Украина и Всемирный банк сейчас совместно работают над десятками проектов. Каждый из них способствует обмену опытом, созданию новых рабочих мест и укреплению финансовой системы страны, - пояснили министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 11 октября, в Вашингтоне Украина начала работу на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. В них примут участие министры финансов, главы центральных банков, ведущие экономисты, профессора и представители бизнеса со всего мира.


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