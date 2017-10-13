18:56 13.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине минимальная зарплата превысит четыре тысячи в 2019 году

Проектом Кабмина было предусмотрено повышение уровня минимальной зарплаты.

В Украине минимальная зарплата превысит четыре тысячи в 2019 году

Так, предполагается доведение уровня минимальной зарплаты до более четырех тысяч гривен – уже в 2019 г. Такие данные распространил вице-премьер страны - министр экономразвития С. Кубив в Facebook. Согласно его словам – проект Кабмина предполагает постепенное повышение минимальной зарплаты украинцев.

Так, с января 2018 г. минимальная зарплата составит 3723 гривны, а уже в 2019-м г. эта сумма должна быть на уровне 4173 гривен, а уже в 2020 г. - 4425 гривен. Также проследят за прозрачной схемой выплат этих зарплат.

Как сообщал УРА-Информ, зарплата силовиков в зоне АТО будет составлять 17 тысяч гривен.


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