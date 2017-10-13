Работающий человек без проблем наберет 25 лет стажа, - Гройсман

Рабочий человек без труда наберет 25 лет стажа. Об этом в четверг вечером, 12 октября, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, все, кто работал предпринимателями платили фиксированный налог в любом случае. О них всех правительство подумало и здесь не будет проблем, все будет засчитано в соответствующий пенсионный стаж, - пояснил премьер, добавив, что в следующем году выходят на пенсию люди 1958 года рождения, до 2000 года или до 1990 посчитать сколько у них стажа.

Фактически стаж есть. Нам нужно сейчас 25 лет стажа, а это не так много для человека, который работает, - уверен глава правительства. Он также подчеркнул, что если начать работать в 20 лет, то к 60 годам будет 40 лет стажа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман уверен, что в Украине вполне реально уже в следующем году достичь роста валового внутреннего продукта не менее 5%. Сейчас очень важно, чтобы страна увеличила рост национальной экономики, - отметил премьер.