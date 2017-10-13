НБУ в пятницу ослабил гривну

100 долл - 2663,4659 грн;

100 евро - 3157,8052 грн;

10 российских рублей - 4,6171 грн.

При этом регулятор установил на 13 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1099.814940;

Серебро - 14.630067;

Платина - 789.085787;

Палладий - 803.587894.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 12 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2653,3312 грн;

100 евро - 3138,8908 грн;

10 российских рублей - 4,5809 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.