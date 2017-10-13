17:23 13.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ прогнозирует рост цен на газ в 2018 году

Национальный банк Украины ожидает повышения цен на газ в следующем году. Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

НБУ прогнозирует рост цен на газ в 2018 году

По словам Сологуба, из-за роста на газ уровень инфляции может повыситься на несколько процентов, на этот показатель влияет также размер заработной платы и новой повышенной пенсии. Замглавы не видит существенной угрозы для повышения цен на рынке коммунальных услуг, так как политика выдачи субсидий сполна сможет компенсировать возможное повышение цен на газ.

МВФ также ожидает роста украинской экономики в 2018 году на три процента, однако Сологуб считает, что уровень инфляции может просто съесть рост ВВП. 

Министр энергетики Игорь Насалик также не видит оснований для поднятия цен на газ для населения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в  НБУ не видят оснований для повышения учетной ставки.


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