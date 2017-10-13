Нацкомиссия снизила тарифы "Киевэнерго" на горячую воду и отопление

Так, новые тарифы всупят в силу со дня, следующего за днем опубликования постановления в официальной газете "Урядовый курьер". Соответствующие постановления комиссия приняла на очередном заседании.

В сообщении ведомства также говорится, что тарифы для "Киевэнерго" на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 гривни за кубометр с полотенцесушителем. А вот за кубометр без полотенцесушителя составит 74,53 гривен.

Тарифы на услугу по централизованным поставкам горячей воды для нужд компаний, управляющих многоквартирными домами, установлены на уровне 65,2 гривни за кубометр с полотенцесушителем и 60,29 гривни за кубометр без полотенцесушителя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня Верховная Рада большинством голосов назначила двух представителей в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфер энергетики и коммунальных услуг. Депутаты приняли постановление о назначении большинством в 252 и 265 голосов.