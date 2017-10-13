Наличный доллар в пятницу понизился до 26,88 гривен

Наличный евро понизился на копейку. Таким образом сегодня доллар продается по 26,88 гривен, а евро можно купить по 31,88 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30-26,75, продажи 26,77 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5724, продажи - 26,8838 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,65, продажи - 31,65-32,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2796, продажи - 31,8777 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,560, продажи - 4,570-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,176, продажи - 4,687 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 12 октября 2017 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,90 гривен, а евро можно было купить по 31,89 гривен.