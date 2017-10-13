Гройсман выступает за привлечение в Украину международных пенсионных фондов

По его мнению, это поможет внедрить в стране накопительную пенсионную систему. Как пояснил в пятницу, 13 октября, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава государства, но переживает за сохранность средств граждан, поскольку все еще помнят потерю денег в Сбербанке СССР.

Я не хочу повторения такого, поэтому нужны гарантии, чтобы люди знали, что если они делают накопления, то после выхода на пенсию они их получат, - отметил Гройсман, добавив, что тут нужно привлекать международные фонды, которые имеют хорошую репутацию и на сегодняшний день являются достаточно устойчивыми.

По его словам, разработкой соответствующего законопроекта сейчас будет заниматься правительство вместе с депутатами, которые имеют ряд хороших инициатив.

Напомним, 11 октября В Украине вступила в силу пенсионная реформа.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что согласно новому закону индексация пенсий будет в стране выполняться ежегодно.