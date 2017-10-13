Гройсман уверен, что достичь 5% роста ВВП в следующем году можно

Сейчас очень важно, чтобы страна увеличила рост национальной экономики. На сегодняшний день мы растем на три процента в год, я имею в виду в 2018 году.

Такое мнение высказал в четверг, 12 октября, в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, его цель рост не меньше пяти.

Это мое желание. Возможно ли этого достичь - возможно, - подчеркнул премьер, добавив, что 3% роста экономики для сравнения - это больше 400 миллиардов гривен производимой продукции и услуг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный валютный фонд улучшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Украины с 3,6% до 3,3% ВВП в 2017 году.

В частности, в 2018 году прогнозируемый дефицит текущего счета платежного баланса Украины составит 3% ВВП, в то время как в последнем прогнозе говорилось о показателе в 2,9% ВВП.