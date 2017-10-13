15:21 13.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман убежден в получении Украиной очередного транша МВФ

Премьер Украины уверен, что у нашей страны вскоре не будет проблем со следующим траншем от Международного валютного фонда.

Гройсман убежден в получении Украиной очередного транша МВФ

Украинский правительственный глава Владимир Гройсман убежден, что валютный фонд выделит нашему государству очередной транш. Об этом премьер сообщил в рамках одного из интервью для СМИ.

В частности, он опроверг возможность выплаты по внешнему долгу уже в 2018-2020 гг. - без помощи МВФ. Гройсман добавил, что не хотел бы даже гипотетически сейчас рассуждать о каких-то трудностях в данном вопросе, потому что такого не случится.

Как сообщал УРА-Информ, в МВФ ранее анонсировали улучшение в Украине экономического климата.


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