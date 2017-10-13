Гройсман убежден в получении Украиной очередного транша МВФ

Премьер Украины уверен, что у нашей страны вскоре не будет проблем со следующим траншем от Международного валютного фонда.
Украинский правительственный глава Владимир Гройсман убежден, что валютный фонд выделит нашему государству очередной транш. Об этом премьер сообщил в рамках одного из интервью для СМИ.
В частности, он опроверг возможность выплаты по внешнему долгу уже в 2018-2020 гг. - без помощи МВФ. Гройсман добавил, что не хотел бы даже гипотетически сейчас рассуждать о каких-то трудностях в данном вопросе, потому что такого не случится.
Как сообщал УРА-Информ, в МВФ ранее анонсировали улучшение в Украине экономического климата.