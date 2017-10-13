Гройсман убежден в получении Украиной очередного транша МВФ

Украинский правительственный глава Владимир Гройсман убежден, что валютный фонд выделит нашему государству очередной транш. Об этом премьер сообщил в рамках одного из интервью для СМИ.

В частности, он опроверг возможность выплаты по внешнему долгу уже в 2018-2020 гг. - без помощи МВФ. Гройсман добавил, что не хотел бы даже гипотетически сейчас рассуждать о каких-то трудностях в данном вопросе, потому что такого не случится.

Как сообщал УРА-Информ, в МВФ ранее анонсировали улучшение в Украине экономического климата.