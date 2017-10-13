Глава ПФУ рассказал, кому больше всего повысят пенсии - ВИДЕО

В перерасчете будет учитываться все составляющие, согласно которым размер изменился. Больше всего будут повышены пенсии людям, у которых больше страхового стажа.

Об этом в четверг вечером, 12 октября, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

По его словам, в пенсионной системе в течение долгого времени была "уравниловка". Человек, который практически не работал или работал за минимальную заработную плату, получала такую же пенсию, как и человек, у которого было много лет страхового стажа и высокая зарплата. Сейчас, благодаря новому закону о пенсиях, наибольшее увеличение происходит у тех, кто имел большую продолжительность страхового стажа, у кого была большая заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы, - пояснил председатель правления Пенсионного фонда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заявил, что частным предпринимателям пенсионный стаж будет засчитываться за время их предпринимательской деятельности.