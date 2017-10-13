18:36 13.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Аграрии Украины собрали 45 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии на данный момент собрали 45 миллионов тонн зерна.

Аграрии Украины собрали 45 миллионов тонн зерна

Так, зерно было собрано с 11,6 миллиона гектаров. Такие данные распространили в пресс-службе Минагрополитики. Согласно данным – состоянием на 13-е октября – согласно оперативным сведениям из областей – аграрии Украины собрали 45 миллионов тонн зерна.

То есть зерно собрано с 79-ти процентов от ожидаемых площадей 14,6 миллиона гектаров. Урожайность при этом составила 38,9 центнеров с гектара. Согласно данным Минагрополитики – гречиха собрана в объеме 173 тысяч тонн, а также просо - 77 тысяч тонн, кукуруза – семь миллионов тонн.

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2017 г. в Украине стартовала посевная кампания.

 


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