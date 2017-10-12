В Минсоцполитики рассказали о старте монетизации субсидий

В Министерстве соцполитики недавно рассказали, когда стартует монетизация субсидий. Об этом поведал недавно глава департамента госсоциальной помощи Минсоцполитики В. Музыченко. Согласно его словам – в целом сумма монетизированных выплат – это 1,1 миллиарда гривен.

Подобную выплату планируют обеспечить уже в конце октября – подчеркнул Музыченко. Он также добавил, что это позволит дополнительно стимулировать граждан к снижению потребления энергоресурсов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в 2017 г. на субсидии направили 14 миллиардов гривен.