06:00 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100176058:mysnichenko

В Минсоцполитики рассказали о старте монетизации субсидий

На возмещение за прошлый отопительный период сейчас претендуют примерно два миллиона семей.

В Минсоцполитики рассказали о старте монетизации субсидий

В Министерстве соцполитики недавно рассказали, когда стартует монетизация субсидий. Об этом поведал недавно глава департамента госсоциальной помощи Минсоцполитики В. Музыченко. Согласно его словам – в целом сумма монетизированных выплат – это 1,1 миллиарда гривен.

Подобную выплату планируют обеспечить уже в конце октября – подчеркнул Музыченко. Он также добавил, что это позволит дополнительно стимулировать граждан к снижению потребления энергоресурсов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в 2017 г. на субсидии направили 14 миллиардов гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив