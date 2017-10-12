10:47 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Госстате рассказали, как изменились цены на бензин в течение десяти дней

За десять дней средние цены на бензин марки А-95 и ДТ в Украине выросли на 1,05 процента. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В Госстате рассказали, как изменились цены на бензин в течение десяти дней

Так, в частности, бензин марки А-95 подорожал на 0,6 процента, дизельное топливо - на 1,5 процента.

Отметим, всего за десять дней выросли цены на бензин в Киевской и Полтавской обл. - на 2 и 1,9 процентов соответственно.

Лидерами по темпам роста цен на ДТ в течение отчетного периода стали Киев и Киевская обл.

Примечательно, что цены на соответствующие виды горючего в столице и области выросли на 3 и 2,6 процентов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Владимир Гройсман недавно заявил, что до 2020 г. Украина будет на 100 процентов обеспечена собственным газом. Известно, что цена на газ для украинских граждан уж скоро будет снижена.


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