В Госстате рассказали, как изменились цены на бензин в течение десяти дней

Так, в частности, бензин марки А-95 подорожал на 0,6 процента, дизельное топливо - на 1,5 процента.

Отметим, всего за десять дней выросли цены на бензин в Киевской и Полтавской обл. - на 2 и 1,9 процентов соответственно.

Лидерами по темпам роста цен на ДТ в течение отчетного периода стали Киев и Киевская обл.

Примечательно, что цены на соответствующие виды горючего в столице и области выросли на 3 и 2,6 процентов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Владимир Гройсман недавно заявил, что до 2020 г. Украина будет на 100 процентов обеспечена собственным газом. Известно, что цена на газ для украинских граждан уж скоро будет снижена.