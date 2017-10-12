Украинский бюджет недополучает более половины суммы от ЕСВ

Об на очередном заседании заявил сам министра.

По словам министра, единственным решением этого вопроса мог бы стать процесс детенизации экономики. В правительстве планировали увеличить количество плательщиков ЕСВ примерно до уровня 16-18 млн, на что и была ориентирована новая пенсионная реформа.

Это позволило бы погасить дефицит пенсионного фонда. Введение штрафных санкций против работодателей, которые не регистрируют своих сотрудников позволило пополнить бюджет на 400 тыс плательщиков ЕСВ, однако это мизер, - подчеркнул Рева.

Рева уверен, что даже новый уровень пенсии, который с первого октября будет составлять 1880 грн, не сможет увеличить количество плательщиков социального взноса до необходимого уровня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр социальной политики Андрей Рева рассказал о том, как будет начисляться пенсия при минимальном рабочем стаже.