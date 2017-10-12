13:37 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина в полтора раза нарастила импорт природного газа

Украина в период с января по сентябрь 2017 г. увеличила импорт природного газа.

Украина в полтора раза нарастила импорт природного газа

Так, страна наращивает объемы импорта газа с европейского рынка – уже импортировано 10,7 миллиарда кубометров газа - что на 4,4 миллиарда кубометров (69,84 процента) больше, чем было импортировано за аналогичный период 2016 г.

Такие данные распространила пресс-служба "Нафтогаза". Согласно данным – страна уже импортировала с рынка Европы 10,7 миллиарда кубометров газа. К примеру - из Словакии импортировано 7,9 миллиарда кубометров газа, а также из Венгрии - 1,9 миллиарда кубометров.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в своих ПХГ уже накопила 16,66 миллиарда кубометров газа.


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