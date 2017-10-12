Украина накопила в ПХГ 16,66 млрд куб. м газа

Согласно недавно полученным сведениям, в украинскую страну за сутки было закачано 26,97 млн куб. м газа. А вот из ПХГ Украины было отобрано 1,34 млн куб. м голубого топлива.

К примеру, в неше государство за 24 часа поступило из Словакии 18,62 млн куб. м, из Венгрии - 9,88 млн куб. м, из Польши - 4,28 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 53%.

На территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины будет рассматривать вопрос цены на газ для населения на следующем заседании.