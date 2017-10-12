10:39 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100176097:labazovych

Украина накопила в ПХГ 16,66 млрд куб. м газа

За прошедшие сутки, 10 октября 2017 года, объем голубого топлива увеличился до 16,668 млрд куб. м. Об свидетельствуют данные пресс-службе ПАО "Укртрансгаз".

Украина накопила в ПХГ 16,66 млрд куб. м газа

Согласно недавно полученным сведениям, в украинскую страну за сутки было закачано 26,97 млн куб. м газа. А вот из ПХГ Украины было отобрано 1,34 млн куб. м голубого топлива.

К примеру, в неше государство за 24 часа поступило из Словакии 18,62 млн куб. м, из Венгрии - 9,88 млн куб. м, из Польши - 4,28 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 53%.

На территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины будет рассматривать вопрос цены на газ для населения на следующем заседании. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив