16:34 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Тарифы на услуги ЖКХ расти не будут, - Гройсман

Владимир Гройсман при этом подчеркнул, что проблем в обеспечении граждан субсидиями нет.

Тарифы на услуги ЖКХ расти не будут, - Гройсман

В Украине сейчас нет оснований для роста тарифов на ЖКУ. Такое сообщение поступило от украинского премьера Украины Владимира Гройсмана - отметила пресс-служба Кабмина. По его словам – сейчас нет оснований для изменения цены на природный газ.

Важно при этом, чтобы на местах не допускали повышения цен на тепло, а также на горячую воду - заявил также Владимир Гройсман. Он при этом заверил, что проблем в обеспечении людей субсидиями нет. Денег на всех хватает - кто нуждается в соцзащите.

Как сообщал УРА-Информ, 56 тысяч домов в Украине сейчас оснащено счетчиками.


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